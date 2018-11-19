2018-11-19T09:49:45+03:00
Общество

Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России

Впервые за три года
Сергей МОРКОВКИН
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Союз биатлонистов России определил состав основной сборной страны для участия в первых этапах Кубка мира. Впервые за пять лет в него вошел владимирский биатлонист, выступающий за Санкт-Петербург Алексей Слепов. В последний раз он выступал на Кубке мира в сезоне 2015-16. Тогда же владимирский биатлонист стал трехкратным чемпионом Европы.

Отбор в сборную проводился по результатам двухдневных отборочных соревнований в финском Контиолахти. По их результатам лучше всех был коллега Слепова по сборной Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко. Он набрал 40 очков. Сам Алексей набрал 22 очка. Компаний им составят Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Не прошли в сборную Антон Шипулин и Максим Цветков. Они смогут доказать свою профпригодность на внутрироссийских соревнованиях.

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