В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-19T09:46:42+03:00

Телефоном он хотел пользоваться сам

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Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Муромского района за кражу.

Как сообщает УМВД по Владимирской области, мужчина, работавший в одном из кафе города Мурома, воспользовался моментом, когда 19-летняя посетительница отлучилась из-за столика, и украл ее мобильный телефон. Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. Сумма материального ущерба составила 9 000 рублей.

Полицейские оперативно задержали мужчину, который сказал, что телефоном хотел пользоваться сам.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Телефон девушке вернули.