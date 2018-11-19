2018-11-19T09:46:42+03:00
Происшествия

В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы

Телефоном он хотел пользоваться сам
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Муромского района за кражу.

Как сообщает УМВД по Владимирской области, мужчина, работавший в одном из кафе города Мурома, воспользовался моментом, когда 19-летняя посетительница отлучилась из-за столика, и украл ее мобильный телефон. Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. Сумма материального ущерба составила 9 000 рублей.

Полицейские оперативно задержали мужчину, который сказал, что телефоном хотел пользоваться сам.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Телефон девушке вернули.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» рассказал владимирским студентам о правилах безопасности в Интернете
В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин
Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов
Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи
Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию
Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров
Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России
Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду
В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии
В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего
Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП