2018-11-18T18:27:19+03:00
Общество

Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду

Гибели на водоемах зафиксировано не было
Валерия Рудометова
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Водоемы Владимирской области начали покрываться опасным льдом, и в выходные сотрудники МЧС максимально усилили профилактическую работу в рамках акции «Осторожно, тонкий лёд!».

Как сообщает пресс-служба МЧС, специалисты патрулировали водоемы в местах, где традиционно скапливается большое количество людей.

Всего за выходные дни было проведено 145 патрулирований. В том числе, профилактической работой были охвачены водоемы Содышка и Семязино в городе Владимире, реки Каменка, Нерль и водохранилище Глазовское в Суздальском районе, река Серая в Александровском районе, река Пекша в Кольчугинском районе и другие.

В течение выходных гибели на водоемах области не было.

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