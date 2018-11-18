В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-18T18:30:38+03:00

Она сейчас в больнице

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18 ноября в Ковровскую больницу поступила бабушка, которая называет себя Галиной.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят найти родных пенсионерки. Может, кто-то видел ее на улицах города и знает, где живет?

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Была одета: коричневое пальто, серое платье, темно-синие гольфы, синие с полосами кроссовки, черный с цветами платок.

Если Вам что-то известно о некой Галине, звоните по номеру 112 или 89042523737