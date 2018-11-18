В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-18T17:41:53+03:00

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В Камешковский районный суд обратились представители банка. Заемщик не выплачивал кредит и проценты по нему, в результетае образовалась большая задолженность. В 2017 году должник умер, но после его смерти открылось наследство на имущество.

К участию в деле привлекли наследников на это имущество. Они на судебное заседание не пришли. Дело рассматривалось заочно.

Теперь наследникам предстоит выплатить долги умершего в пределах стоимости принятого ими имущества.

Заочное решение в законную силу не вступило.