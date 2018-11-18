2018-11-18T15:54:36+03:00
Общество

Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП

Мероприятия провели сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи
Валерия Рудометова
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Для ребят из Российского движения школьников в городе Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС и ГИБДД провели мероприятие, посвященное Всемирному дню памяти жертв ДТП. День памяти проходит каждый год в третье воскресенье ноября.

По данным статистики, за 10 месяцев 2018 года на территории города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района произошло 106 ДТП, при которых погибло 17 человек и 140 получили травмы. Большинство погибших и пострадавших - молодые люди в возрасте 25-45 лет.

Во время встречи ребятам предложили написать на бумаге свои мечты о будущем и наклеить их на большой воздушный шар, символизирующий человеческую жизнь. Затем ребята посмотрели ряд фильмов о последствиях ДТП, о молодых сломанных судьбах людей и безвременно ушедших. В завершение этого мероприятия в небо запустили шары.

Сотрудники Судогодского пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи провели аналогичное мероприятия в Муромцевском лесотехническом техникуме. За 10 месяцев текущего года на дорогах Судогодского района произошло 105 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 15 человек и 145 получили травмы.

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