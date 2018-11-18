Владимирские заключенные нарисовали картины на православный конкурс

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-18T13:57:22+03:00

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В УФСИН России по Владимирской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса православной живописи осужденных "Явление".

Во Владимирской области после отборочного этапа в самих колониях на суд жюри было представлено 9 работ осужденных. Лучшими были признаны работы из ковровских колоний - ИК-6 п. Мелехово и ИК-7 п. Пакино.

Автор картины «Надежда» из ИК-7 – Михаил – уже не раз становился победителем конкурсов живописи среди осужденных Владимирской области. В прошлом году он выполнил в технике резьбы по дереву икону Спаса нерукотворного. Михаил окончил факультет иконописи Мстерского художественного училища, после чего занимался лаковой миниатюрой. Последние годы он писал портреты на заказ, выполнял гравировки на надгробиях и даже освоил боди-арт.

Есть профильное образование и у другого победителя – Дмитрия из мелеховской ИК-6. Он получил специальность «учитель рисования» в педагогическом колледже. Свою работу на конкурс он назвал «Распутье».

Именно эти работы будут представлены на основном этапе конкурса и размещены в выставочной галерее Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.

Еще одна картина - «Первые шаги к свету», автором которой является осужденный Владимир из ИК-3, была особо отмечена представителями Владимирской Епархии.