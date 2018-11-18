В Юрьев-Польском женщина, которая задушила шнурком мужа, проведет 8 лет в тюрьме
Свою вину она признала частично
Изменить размер текста:
14 марта 2018 года в подсобном помещении ангара супруги выпивали. Они поссорились, и мужчина ударил свою жену. Та решила его задушить шнурком от своей куртки. Он умер на месте от механической асфиксии.
Приговором Юрьев-Польского районного суда женщину признали виновной по статье "убийство". Она частично признала свою вину. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.