2018-11-18T13:41:51+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском женщина, которая задушила шнурком мужа, проведет 8 лет в тюрьме

Свою вину она признала частично
Валерия Рудометова
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14 марта 2018 года в подсобном помещении ангара супруги выпивали. Они поссорились, и мужчина ударил свою жену. Та решила его задушить шнурком от своей куртки. Он умер на месте от механической асфиксии.

Приговором Юрьев-Польского районного суда женщину признали виновной по статье "убийство". Она частично признала свою вину. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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