2018-11-18T12:13:53+03:00
Происшествия

Кольчугинец расплатился в магазине поддельной пятитысячной купюрой

Мужчине дали условный срок
Валерия Рудометова
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В мае мужчина пришел в магазин, выбрал товар и отдал кассиру 5 тысяч рублей. Кассир проверила купюру на детекторе и сказала покупателю, что деньги поддельные. Кольчугинец забрал купюру и в тот же день оплатил ей товар в другом магазине, хотя знал о подделке. По его словам, 5 тысяч ему дали за выполненные работы в Москве.

Приговором суда, вступившим в законную силу, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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