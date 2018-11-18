2018-11-18T12:04:44+03:00
Происшествия

Ковровчанин проведет 3,5 года в тюрьме за покупку наркотиков в крупном размере

Его заказ спрятали под деревом
Валерия Рудометова
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Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя, которого обвиняют за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

В середине мая этого года мужчина заказал в интернете наркотики. После оплаты ему на телефон пришло сообщение с указанием места тайника, где спрятан его заказ. В тайнике около дерева на одной из улиц он забрал товар массой 1,56 г и положил в карман. Через несколько минут местного жителя задержали полицейские.

Ковровчанин признал вину и согласился с предъявленным обвинением. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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