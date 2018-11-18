Во Владимире загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-18T10:24:42+03:00

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В 20. 44 17 ноября в МЧС поступило сообщение о загорании грузового автомобиля во Владимире, на ул. Складской. Через 6 минут пожарные были на месте, через через 12 - ликвидировали огонь. Полностью пожар в машине потушили в 21.20. Площадь составила 15 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС, есть один пострадавший. Скорее всего, это водитель фуры. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек.