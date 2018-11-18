Ковровчанин, зарезавший собутыльника из ревности, получил 8 лет "строгача"

СЕГОДНЯ 01:13 2018-11-18T01:13:34+03:00

Он написал явку с повинной и раскаялся в суде

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Вынесен приговор в отношении ковровчанина, которого обвиняли в убийстве.

Все случилось в конце апреля, сообщает Ковровский районный суд. Он, его сожительница и приятель сидели в доме осужденного по улице Бабушкина города оружейников.

Посиделка не обошлась без алкоголя. Изрядно подвыпив, хозяин жилища приревновал свою избранницу к гостю и решил его убить.

Он начал колотить приятеля, затем схватил кухонный нож и несколько раз ударил им по шее и голове. Израненный скончался на месте от полученных травм.

В ходе судебного разбирательства ревнивец полностью согласился с предъявленным обвинением, вину в совершенном преступлении признал полностью,а в содеянном раскаялся.

Приговором суда мужчина признан виновным. За убийство ему придется провести 8 лет в исправительной колонии строгого режима.