Ковровчанин, зарезавший собутыльника из ревности, получил 8 лет "строгача"
Вынесен приговор в отношении ковровчанина, которого обвиняли в убийстве.
Все случилось в конце апреля, сообщает Ковровский районный суд. Он, его сожительница и приятель сидели в доме осужденного по улице Бабушкина города оружейников.
Посиделка не обошлась без алкоголя. Изрядно подвыпив, хозяин жилища приревновал свою избранницу к гостю и решил его убить.
Он начал колотить приятеля, затем схватил кухонный нож и несколько раз ударил им по шее и голове. Израненный скончался на месте от полученных травм.
В ходе судебного разбирательства ревнивец полностью согласился с предъявленным обвинением, вину в совершенном преступлении признал полностью,а в содеянном раскаялся.
Приговором суда мужчина признан виновным. За убийство ему придется провести 8 лет в исправительной колонии строгого режима.