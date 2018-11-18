Жительнице Гороховецкого районе грозит штраф в 80 тысяч за проданную бутылку водки

СЕГОДНЯ 00:50 2018-11-18T00:50:57+03:00

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В суд поступило уголовное дело в отношении 64-летней жительницы Гороховецкого. Ее обвиняют в неоднократной незаконной розничной продаже алкогольной продукции.

Гороховчанка, как сообщает сайт Гороховецкого районого суда, которую не раз штрафовали за аналогичные преступления, в начале августа возле своей квартиры вновь решила наживаться за счет продажи алкоголя. Она продала односельчанке одну бутылку водки за 140 рублей.

За неоднократное нарушение закона гороховчанке грозит наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей или же исправительные работы на срок до одного года.