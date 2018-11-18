Кольчугинские спасатели вытащили девятилетнего мальчика, провалившегося под лед

СЕГОДНЯ 00:25 2018-11-18T00:31:32+03:00

Он и девочка-ровесница решили проверить ледяную корку на пруду на прочность

Изменить размер текста: A A

17-го ноября в 16:14 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи пожарно-спасательной части №20 Кольчугинского гарнизона поступило сообщение о том, что в прорубь на городском пруду провалились дети. Речь шла о водоеме около дома №1 по улице Зернова.

Приехавшие на место спасатели увидели, что по пояс в воде находился маленький мальчик, а на берегу в шоковом состоянии стояла девочка.

Старший сержант внутренней службы Евгений Мишин тут же бросился на помощь ребенку, вытащив его из проруби и передав медикам. Девочку также направили к специалистам "скорой".

Как позже выяснилось, оба ребенка, которым по 9 лет, прогуливаясь по тропинке, идущей вдоль пруда по улице Зернова, решили проверить прочность льда, который только-только образовался на водоеме. Мальчик спустился на еще тонкую ледяную корку и провалился по пояс в образовавшуюся прорубь.

Если бы не случайный очевидец, который позвонил в пожарно-спасательную часть, вместо счастливого спасения могла случиться трагедия.