2018-11-18T00:31:32+03:00
Общество

Кольчугинские спасатели вытащили девятилетнего мальчика, провалившегося под лед

Он и девочка-ровесница решили проверить ледяную корку на пруду на прочность
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
..Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

17-го ноября в 16:14 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи пожарно-спасательной части №20 Кольчугинского гарнизона поступило сообщение о том, что в прорубь на городском пруду провалились дети. Речь шла о водоеме около дома №1 по улице Зернова.

Приехавшие на место спасатели увидели, что по пояс в воде находился маленький мальчик, а на берегу в шоковом состоянии стояла девочка.

Старший сержант внутренней службы Евгений Мишин тут же бросился на помощь ребенку, вытащив его из проруби и передав медикам. Девочку также направили к специалистам "скорой".

Как позже выяснилось, оба ребенка, которым по 9 лет, прогуливаясь по тропинке, идущей вдоль пруда по улице Зернова, решили проверить прочность льда, который только-только образовался на водоеме. Мальчик спустился на еще тонкую ледяную корку и провалился по пояс в образовавшуюся прорубь.

Если бы не случайный очевидец, который позвонил в пожарно-спасательную часть, вместо счастливого спасения могла случиться трагедия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровчанин, зарезавший собутыльника из ревности, получил 8 лет "строгача"
Жительнице Гороховецкого районе грозит штраф в 80 тысяч за проданную бутылку водки
Директора лесничества в Петушинском районе подозревают в получении взятки
В Собинку, где рухнули перекрытия между этажами жилого дома, приехал губернатор Владимир Сипягин
В Лакинске загорелся цех по производству рыбных консервов
Во Владимире открылся федеральный колл-центр Банка России
В Камешковском районе иномарка улетела в кювет
В Веризино и у владимирских школ установят новые фонари
В Собинке ночью обрушились перекрытия между первым и вторым этажами жилого дома
Владимирский опекун проведет в тюрьме 2,5 года за кражу денег у сироты
В Киржачском районе мужчина украл сейф из магазина
Владимирцы завоевали 18 медалей на всероссийском турнире по самбо
Валидаторы во владимирских автобусах и троллейбусах появятся не раньше января 2020 года