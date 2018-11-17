Директора лесничества в Петушинском районе подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 22:02 2018-11-17T22:23:21+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении директора Заречного лесничества Петушинского района, сообщает региональный Следком. Его подозревают в получении взятки.

Следствием установлено, что в ноябре этого года местный предприниматель, который занимается заготовкой древесины, незаконно вырубил деревья за пределами арендованного им участка леса. Чтобы скрыть следы преступления он тщательно зачистил делянку и даже сжег корни спиленных деревьев.

Дирекция, узнав о незаконной вырубке, потребовала от бизнесмена возместить ущерб в 140 тысяч рублей. Иначе его грозили привлечь к ответственности. В ответ на это предприниматель предложил "договориться". Чтобы избежать последствий, тот дал руководителю лесничества взятку в 25 тысяч рублей.

Когда о случившемся стало известно региональному следственному комитету, директор не стал отрицать вины. Сейчас Следком выясняет, верно ли директор оценил ущерб и решает вопрос о привлечении бизнесмена к ответственности за нарушение лесного законодательства.

Отметим, что в этом году директору ГКУ Владимирской области «Заречное лесничество» за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ».