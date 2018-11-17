В Собинку, где рухнули перекрытия между этажами жилого дома, приехал губернатор Владимир Сипягин

СЕГОДНЯ 21:08 2018-11-17T21:08:20+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин приехал в Собинку, где ночью рухнули перекрытия между 1-м и 2-м этажами трехэтажного жилого дома.

Никто из жильцов ветхого трехэтажного дома, где произошло ЧП не пострадал - квартира, где произошло обрушение, долгое время пустовала, а характерный шум жильцы услышали еще до трагедии. Собинцы вызвали аварийные службы и всех жителей дома №9 по Рабочему проспекту эвакуировали еще до происшествия.

Губернатор осмотрел подъезд, где произошло обрушение, а также аналогичные соседние постройки. К слову, все они хорошо известны даже за пределами 33-го региона, как собинские казармы или «коридоры». Их плачевное состояние не первый год вызывает опасение у владимирцев. Однако, здания имеют статус памятника регионального значения, поэтому ремонт и реконструкция из-за этого были осложнены.

После губернатор провел рабочее совещание с руководством города и района,а также представителями МЧС, где поставил задачу провести проверку и доложить о состоянии перекрытий в таких же домах.

Всех жителей дома,а это 29 человек, переселили - всем, кто не уехал к родственникам, предоставили жилые и нежилые помещения, а подъезд, где произошло ЧП закрыли.