В Лакинске загорелся цех по производству рыбных консервов

СЕГОДНЯ 20:15 2018-11-17T21:44:26+03:00

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В 16.15 17 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в городе Лакинск.

Согласно оперативной сводке, возгорание случилось в цехе по производству рыбных консервов по улице Набережная.

Спасатели, которые выехали на место, прибыли уже спустя 5 минут после вызова.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, начался пожар в складском помещении. На борьбу с открытым огонем у пожарных ушло больше четырех часов - его удалось ликвидировать к 20.40. Спасателям удалось отстоять производственные площади, однако огонь успел уничтожить 500 квадратных метров. Всего с возгоранием боролись 34 человека.

Пострадавших, к счастью, нет. Что стало причиной возгорания выясняется.