Во Владимире открылся федеральный колл-центр Банка России

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-17T20:05:46+03:00

Владимирцы и жители всей страны смогут узнать, как запросить свою кредитную историю, а также обжаловать действия банков и страховых компаний

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Во Владимире начал работать Единый коммуникационный центр Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

По единому телефону 8-800-300-3000 жители всей страны смогут задать вопросы связанным с финансами. Например, как запросить свою кредитную историю, правильно выбрать инвестиционный продукт, а также обжаловать действия банков и других финансовых организаций, в том числе страховых компаний.

Отметим, колл-центр будет работать круглосутрочно.