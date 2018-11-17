2018-11-17T20:05:46+03:00
Общество

Во Владимире открылся федеральный колл-центр Банка России

Владимирцы и жители всей страны смогут узнать, как запросить свою кредитную историю, а также обжаловать действия банков и страховых компаний
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире начал работать Единый коммуникационный центр Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

По единому телефону 8-800-300-3000 жители всей страны смогут задать вопросы связанным с финансами. Например, как запросить свою кредитную историю, правильно выбрать инвестиционный продукт, а также обжаловать действия банков и других финансовых организаций, в том числе страховых компаний.

Отметим, колл-центр будет работать круглосутрочно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24