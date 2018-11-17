2018-11-17T18:07:28+03:00
Происшествия

В Камешковском районе иномарка опрокинулась в кювет

Пострадала женщина-пассажирка
Ольга МАКАРОВА
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На трассе М7 "Волга" в Камешковском районе автомобиль опрокинулся в кювет. ДТП случилось на 226 километре дороги около 13.50, сообщает региональное УМВД. 20-летний водитель, управляя машиной "Мерседес", не справился с управлением и выехал с проезжей части в кювет, где иномарка опрокинулась.

На место ЧП выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, сотрудники аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.

В машине на момент аварии находилась 48-летняя пассажирка, которая, получив травмы разной степени тяжести, попала на больничную койку. Подробности аварии на данный момент уточняются.

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