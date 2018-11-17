В Веризино и у владимирских школ установят новые фонари

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-17T14:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия города Владимира сообщает, что в скором времени сотрудники муниципального предприятия "Благоустройство", которое отвечает за уличное освещение областного центра, займутся установкой фонарей в микрорайонах города. Так в Веризино установят 45 дополнительных опор со светильниками по дороге к остановке «Веризино-2» , светло станет на повороте на микроайон Энергетик. Еще 20 новых фонарей появится на улице Полянка.

Помимо этого осветят и городские улицы. Новые опоры уличного освещения установят от дома на улице Соколова-Соколенка, 4-б до пересечения с улицей Юбилейной.

Дополнительные светильники также будут установлены в районе общеобразовательных школ №№ 24, 25 и 39, в детском лагере отдыха «Дружба»,на перекрестке улиц Василисина и Верхней Дубровы и в районе пешеходного перехода на пересечении улицы Тракторной и Промышленного проезда.