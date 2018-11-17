В Собинке ночью обрушились перекрытия между первым и вторым этажом жилого дома

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-17T10:39:11+03:00

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В 2.45 17 ноября на пульт диспетчера регионального Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение об обрушении части деревянных перекрытий между 1-м и 2-м этажом жилого дома в городе Собинка. Трёхэтажный дом, согласно сводке, находится по Рабочему проспекту. В результате ночного обрушения никто из жильцов не пострадал. На месте ЧП работают оперативная группа Собинского района, представители районной и городской администраций, сотрудники ОМВД, а такое аварийные службы. Угрозы дальнейшего обрушения здания нет.