2018-11-17T10:39:11+03:00
Происшествия

В Собинке ночью обрушились перекрытия между первым и вторым этажом жилого дома

Деревянная трехэтажная постройка находится по Рабочему проспекту
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2.45 17 ноября на пульт диспетчера регионального Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение об обрушении части деревянных перекрытий между 1-м и 2-м этажом жилого дома в городе Собинка. Трёхэтажный дом, согласно сводке, находится по Рабочему проспекту. В результате ночного обрушения никто из жильцов не пострадал. На месте ЧП работают оперативная группа Собинского района, представители районной и городской администраций, сотрудники ОМВД, а такое аварийные службы. Угрозы дальнейшего обрушения здания нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Веризино и у владимирских школ установят новые фонари
Владимирский опекун проведет в тюрьме 2,5 года за кражу денег у сироты
В Киржачском районе мужчина украл сейф из магазина
Владимирцы завоевали 18 медалей на всероссийском турнире по самбо
Валидаторы во владимирских автобусах и троллейбусах появятся не раньше января 2020 года
Почта Банк поможет приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
Во Владимире пустят автобусный маршрут с улицы Балакирева
Во владимирских библиотеках начинаются "Дни живой классики"
Двое гусевчан сами сделали взрывчатку и взорвали ее в местной деревне
Форвард владимирского "Торпедо" стал лучшим бомбардиром среди команд зоны "Запад"
Ресторанный день во Владимире отметят квартирником
Владимирское "Торпедо" - на седьмом месте по посещаемости игр
Гусевчанин «обчистил» 7 дачных домов
Житель Юрьев-Польского пырнул ножом своего коллегу
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Владимирские ушуисты вернулись с Кубка России с шестью золотыми медалями
В 2018 году в больницы Владимирской области устроились более 60 врачей
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Во Владимире расскажут про нынешнее состояние усадьбы Храповицкого
Губернатор Владимир Сипягин сэкономит на себе 7 миллионов рублей
Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства
Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей
В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин
В Меленковском районе шестеро пожарных тушили баню
У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны