2018-11-16T17:52:00+03:00
Происшествия

Владимирский опекун проведет в тюрьме 2,5 года за кражу денег у сироты

На 500 тысяч он купил "Газель"
Валерия Рудометова
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В 2009 году 11-летняя девочка потеряла родителей. Опекуном назначили ее дядю. Девочка жила у бабушки и деда, к дяде приходила только на время проверок уполномоченными органами. Ребенку-сироте на счета в банках начислялась пенсия по потере кормильца, распоряжаться которой она могла только после 18-ти лет.

По данным прокуратуры области, в 2015 году дядя открыл на ее имя расчетный счет и оформил банковскую карту, к которой подключил услугу «Мобильный банк». Таким образом он отслеживал деньги, а в декабре 2016 года, когда девочке исполнилось 18 лет, снял с ее счета 500 тысяч рублей.

На эти деньги он купил «Газель» и оформил на подопечную, боясь, что при его долгах по кредитам судебные приставы арестуют машину.

В феврале 2017 года подопечной нужны были деньги на обучение. Узнав о том, что на ее счету нет средств, она обратилась в полицию.

Опекуну дали 2,5 года колонии общего режима за кражу в крупном размере. Адвокат и сам дядя оспаривали приговор Ленинского райсуда, просили смягчить наказание. Суд Владимирской области отказал.

Приговор вступил в законную силу.

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