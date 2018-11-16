2018-11-16T17:37:54+03:00
Происшествия

В Киржачском районе мужчина украл сейф из магазина

Правда, там находились документы
Валерия Рудометова
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Ночью 13 ноября полицейские обратили внимание на молодого человека, который нес в руках металлический ящик. Во время беседы мужчина заметно нервничал и не смог сказать, откуда у него сейф. Его доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба УМВД.

Выяснилось, что 23-летний ранее судимый местный житель взломал дверь в одном из магазинов и вынес сейф, в котором находились документы.

Хозяин сейфа подтвердил кражу и написал заявление в полицию.

Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье "кража".

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