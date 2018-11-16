2018-11-16T17:27:56+03:00
Спорт

Владимирцы завоевали 18 медалей на всероссийском турнире по самбо

А всего от нас участвовало 20 спортсменов
Алексей СУХОВ
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Самбисты Владимирской области завоевали пять золотых, три серебряные и десять бронзовых медалей на XXX Всероссийском турнире "Кубок Александра Невского", посвященном 80-летию самбо, который отмечается 16 ноября 2018 года.

Соревнования прошли 15 ноября во владимирском Городском центре здоровья. Первые места своих весовых категориях завоеватели воспитанники владимирской областной школы самбо Сергей Макаров (весовая категория до 57 кг), Рамзиль Динисламов (весовая категория до 68 кг) и Роман Петров (весовая категория до 82 кг). Кроме того, золотые медали выиграли Мастер спорта международного класса (МСМК) Константин Ратько из города Александрова и Анастасия Хрипунова из Коврова, выступавшие в весовых категориях свыше 100 кг и 48 кг соответственно.

Всероссийские соревнования собрали около 150 спортсменов со всех уголков страны: Владимирской, Ярославской, Московской, Ивановской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Калужской, Костромской, Смоленской областей и города Москвы.

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