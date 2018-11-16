Валидаторы во владимирских автобусах и троллейбусах появятся не раньше января 2020 года

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-16T17:10:04+03:00

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Конкурс состоялся 15 ноября. Право заключения договора на внедрение и обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Владимираполучила компания ООО "Владикард", единственная организация, выставившаяся на конкурс.

Фирма удовлетворила комиссию. Договор с организацией должны подписать в течение 10 календарных дней. После этого начнется процесс внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Он осуществляется в 2 этапа. Первый закончится в конце января 2019 года. К этому моменту "Владикард" должен создать все, что необходимо для изготовления транспортных карт, создать сеть пунктов их продажи и пополнения. Но в течение 2019 года еще будут действовать как безналичная форма оплаты (карты), так и наличные.

На втором этапе, который должен завершиться к январю 2020 года, в общественном транспорте уже должны работать валидаторы, которые обязаны быть подключены к единой системе, а перссонал предприятий-пассажироперевочиков должен знать, как с ними управляться.