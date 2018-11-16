Во владимирских библиотеках начинаются "Дни живой классики"

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-16T14:01:14+03:00

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С 19 по 25 ноября во всех регионах России пройдет «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Во Владимирской области «Неделя «Живой классики» пройдет в детской районной библиотеке МУК "ЦБС" Камешковского района, Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, Вековской библиотеке Гусь-Хрустального района и других.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений.

Конкурс проходит в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в «Артеке» и суперфинал на Красной площади.

Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 уже стартовал на сайте проекта . Регистрация участников продлится до 25 января.