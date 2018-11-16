Форвард владимирского "Торпедо" стал лучшим бомбардиром среди команд зоны "Запад"

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-16T13:50:15+03:00

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Форвард владимирского «Торпедо» Максим Нестеров стал лучшим бомбардиром нашего коллектива в первой части ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона.

На данный момент он с 8 мячами занимает третье место в гонке голеадоров. В двух матчах из 16 Максим дважды огорчал «Муром» и «Чертаново-2», по одному разу от него пострадали «Псков-747», «Коломна», «Велес» и «Локомотив-Казанка».