Ресторанный день во Владимире отметят квартирником

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-16T13:45:03+03:00

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17 ноября на Стрелецкой 25 ( с 17 до 21 часа) пройдет большой квартирник по случаю Ресторанного дня. Принять участие может любой желающий, на входе всех ждет строгий food-control: на общий стол каждый гость приносит блюдо, приготовленное своими руками.

Организаторы просят не приносить покупных тортов и салатов, а приготовить хотя бы элементарные сэндвичи самостоятельно.

Гостей ждет музыка, чайная церемония, вкусный кофе и даже ворк-шоп по коллажам.

Напомним, что впервые фестиваль прошел во Владимире в феврале этого года, тогда открылось сразу 10 однодневных кафе, прямо под снегом ребята жарили "Яйца Фуберже", в магазине "Эйдос" всех поили чаем из большого самовара. В мае на один день в городе появилось эстонское кафе и точка с кубинским какао. А летом прошли Добрососедский пикник с общим столом, Демо-рестодень, когда на один день у памятника диктору Левитану появилось кафе "Лепехи-Лепехи", и масштабный фестиваль, который стал главным летним пикником Владимира: более 30 кафе, 2000 гостей.