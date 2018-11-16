2018-11-16T13:45:03+03:00
Общество

Ресторанный день во Владимире отметят квартирником

Организаторы просят не покупать готовые салаты в магазинах
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 ноября на Стрелецкой 25 ( с 17 до 21 часа) пройдет большой квартирник по случаю Ресторанного дня. Принять участие может любой желающий, на входе всех ждет строгий food-control: на общий стол каждый гость приносит блюдо, приготовленное своими руками.

Организаторы просят не приносить покупных тортов и салатов, а приготовить хотя бы элементарные сэндвичи самостоятельно.

Гостей ждет музыка, чайная церемония, вкусный кофе и даже ворк-шоп по коллажам.

Напомним, что впервые фестиваль прошел во Владимире в феврале этого года, тогда открылось сразу 10 однодневных кафе, прямо под снегом ребята жарили "Яйца Фуберже", в магазине "Эйдос" всех поили чаем из большого самовара. В мае на один день в городе появилось эстонское кафе и точка с кубинским какао. А летом прошли Добрососедский пикник с общим столом, Демо-рестодень, когда на один день у памятника диктору Левитану появилось кафе "Лепехи-Лепехи", и масштабный фестиваль, который стал главным летним пикником Владимира: более 30 кафе, 2000 гостей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во владимирских библиотеках начинаются "Дни живой классики"
Двое гусевчан сами сделали взрывчатку и взорвали ее в местной деревне
Форвард владимирского "Торпедо" стал лучшим бомбардиром среди команд зоны "Запад"
Владимирское "Торпедо" - на седьмом месте по посещаемости игр
Гусевчанин «обчистил» 7 дачных домов
Житель Юрьев-Польского пырнул ножом своего коллегу
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Владимирские ушуисты вернулись с Кубка России с шестью золотыми медалями
В 2018 году в больницы Владимирской области устроились более 60 врачей
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Во Владимире расскажут про нынешнее состояние усадьбы Храповицкого
Губернатор Владимир Сипягин сэкономит на себе 7 миллионов рублей
Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства
Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей
В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин
В Меленковском районе шестеро пожарных тушили баню
У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны