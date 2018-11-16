Двое гусевчан сами сделали взрывчатку и взорвали ее в местной деревне
Гусь-Хрустальным городским судом был вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в приобретении и приготовлении взрывного устройства.
Следствием было установлено, что 4 июля 2018 двое молодых людей выпивали в деревенском доме в деревне Лесная Гусь-Хрустального района. Видимо, хорошо выпив, им пришла идея — самим сделать взрывное устройство.
Для его изготовления они использовали порох, который может применяться для снаряжения боеприпасов к огнестрельному оружию.
Не долго думая, парни решили испробовать свое изобретение, и в этот же день взорвали бомбу в одном из дворов деревни. По счастливой случайности никто не пострадал, а горе-подрывники отделались условкой (3 года 6 месяцев) с испытательным сроком на 3 года.