2018-11-16T13:50:25+03:00
Происшествия

Двое гусевчан сами сделали взрывчатку и взорвали ее в местной деревне

Идея к молодым людям пришла, когда они были пьяны
Артем Бердник
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Гусь-Хрустальным городским судом был вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в приобретении и приготовлении взрывного устройства.

Следствием было установлено, что 4 июля 2018 двое молодых людей выпивали в деревенском доме в деревне Лесная Гусь-Хрустального района. Видимо, хорошо выпив, им пришла идея — самим сделать взрывное устройство.

Для его изготовления они использовали порох, который может применяться для снаряжения боеприпасов к огнестрельному оружию.

Не долго думая, парни решили испробовать свое изобретение, и в этот же день взорвали бомбу в одном из дворов деревни. По счастливой случайности никто не пострадал, а горе-подрывники отделались условкой (3 года 6 месяцев) с испытательным сроком на 3 года.

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