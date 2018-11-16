2018-11-16T13:25:36+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" - на седьмом месте по посещаемости игр

А по домашним играм на четвертом
Алексей СУХОВ
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Зрительский интерес к российскому футболу неуклонно идёт вниз. Эта проблема знакома почти всем нашим клубам, и второй дивизион не является исключением.

В группе «Запад» наиболее посещаемыми являются ивановский «Текстильщик» (23940 зрителей) и ФК «Муром» (11978 человек). Владимирское «Торпедо» по общему показателю посещаемости идет на седьмом месте (12280 болельщиков).

Справедливости ради, стоит отметить, что вход на домашние встречи наших земляков на данный момент бесплатный. Поэтому по домашним играм клуб находится на четвёртом месте.

Как сообщает пресс-служба "Торпедо". самыми посещаемыми матчами стали: домашняя игра с муромлянами (2350 зрителей) и матч с непримиримым соперником ивановским "Текстильщиком" (1650 зрителей).

Меньше всего болельщиков пришло на выездные игры с "Чертаново-2" (200 человек) и "Велес" (Москва) - 250 человек.

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