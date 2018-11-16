Житель Юрьев-Польского пырнул ножом своего коллегу

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-16T15:26:13+03:00

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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, в сентябре этого года двое коллег что-то не поделили. Конфликт перешел в драку прямо на рабочем месте, в ходе которой один из участников драки «пырнул» ножом другого. Пострадавшего сразу же увезли в больницу. К счастью, мужчина остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Подозреваемый был задержан и во всем сознался. Ему было предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что может караться лишением свободы на срок до 10 лет.