Владимирские ушуисты вернулись с Кубка России с шестью золотыми медалями
И еще одной серебряной
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Владимирские спортсмены с триумфом вернулись с Кубка России по ушу. В копилке наших ушуистов - шесть золотых и одна серебряная медаль. Соревнования проходили в Москве с 8 по 14 ноября. Турнир собрал более 470 спортсменов со всей страны. Владимирскую область на них представляли 16 человек.
В своих весовых категориях лучшими стали Евгения Степанова, Наталья Маркова, Жанна Акопян, Людмила Маркова, Граф Березовский и Кирилл Радаев. "Серебро" на состязаниях завоевал Никита Самосудов.