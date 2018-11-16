Владимирские ушуисты вернулись с Кубка России с шестью золотыми медалями

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-16T12:59:42+03:00

И еще одной серебряной

Изменить размер текста: A A

Владимирские спортсмены с триумфом вернулись с Кубка России по ушу. В копилке наших ушуистов - шесть золотых и одна серебряная медаль. Соревнования проходили в Москве с 8 по 14 ноября. Турнир собрал более 470 спортсменов со всей страны. Владимирскую область на них представляли 16 человек.

В своих весовых категориях лучшими стали Евгения Степанова, Наталья Маркова, Жанна Акопян, Людмила Маркова, Граф Березовский и Кирилл Радаев. "Серебро" на состязаниях завоевал Никита Самосудов.