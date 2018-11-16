Гусевчанин «обчистил» 7 дачных домов

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-16T15:31:10+03:00

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Как сообщает сайт УМВД России по Владимирской области, следователи Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в том, что летом похищал продукты питания и бытовые предметы из садовых участков на территории Гусь-Хрустального района.

Гусевчанина довольно быстро задержали, но к тому моменту он уже продал похищенное. Позднее выяснилось, что в течение года он ограбил еще 7 домов. Свою вину обвиняемый признал, а дело было передано в суд.