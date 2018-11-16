Во Владимире расскажут про нынешнее состояние усадьбы Храповицкого

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-16T10:03:28+03:00

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Архитектурному комплексу, русской дворянской усадьбе Муромцево Владимира Храповицкого, будет посвящена публичная лекция «История и сегодняшний день усадьбы Храповицкого». Она пройдет 21 ноября в 11:00 в Центральной городской библиотеке по адресу: Суздальский пр-т, д. 2.

Лекцию проведут директор Гуманитарного института ВлГУ, доктор исторических наук, профессор Елена Петровичева; аспирант кафедры Истории России ВлГУ Юлия Павлова.

Помимо лекции ена мероприятии будет организована выставка пастелей «Листья кружатся, в снега переходя…» владимирского художника Александра Волкова.