Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-15T18:19:43+03:00

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В макрорегиональном этапе конкурса приняли участие сотрудницы Почты России из Владимира, Твери, Брянска, Иваново, Калуги, Костромы, Орла, Рязани, Смоленска, Тулы и Ярославля.

Почтовики прошли три этапа соревнования: презентация о профессии; теоретическое задание, направленное на выявление уровня профессиональных знаний, и тестирование, результаты которого определили уровень знания производственных операций и умение работать с клиентами.

Лучшим начальником отделения почтовой связи стала Вера Семерина – руководитель Тверского почтамта, на втором месте представительница УФПС Ивановской области Оксана Зайцева, на третьем месте -участница из Владимира Курдакова Татьяна.

- Испытания для конкурса были подобраны по каждой услуге, которые предоставляют почтовые отделения. На почте я работаю более 20 лет, и у меня не было сложности ответить на все вопросы. На конкурсе сложнее всего мне было справиться со своими эмоциями, - подчеркнула Татьяна.