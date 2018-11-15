Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-15T18:07:29+03:00

Но для этого ему нужно будет отремонтировать свою квартиру

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Семья Бакановых из Владимира приняла участие в новом реалити-шоу «Дорогая, я забил» на канале «Ю». В рамках проекта пара может получить 100 000 рублей. Но при одном условии – мужу собственноручно нужно сделать ремонт в квартире, о котором его жена мечтала годами. Да не просто ремонт, но и за тремя детьми присмотреть, пока мама будет в отъезде.

Вера и Дмитрий познакомились на сельской дискотеке. Свадьбу сыграли через два года. Сейчас в семье трое детей. Глава семейства обещал сделать ремонт сразу после свадьбы, но уж 20 лет прошло, а плинтуса все так же отходят.

Справится ли отец семейства с задачей в реалити-шоу, чтобы заработать семье внушительную сумму? Скоро узнаем. Шоу показывают в 17.30 по четвергам.