2018-11-15T18:00:37+03:00
Звезды

В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин

Выставка скомплектована физиками Государственного оптического института в Санкт-Петербурге
Алексей СУХОВ
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Монохромные голограммы изготовили с помощью лазера и света, создав объёмные копии произведений искусства и живой материи.

При рассмотрении голограмм скульптур из Эрмитажа («Амур и Психея», «Венера»), никогда не экспонировавшихся икон из частных коллекций («Христос Спаситель», «Мадонна»), множества других произведений декоративно-прикладного искусства создаётся впечатление, что мы видим сквозь прозрачное стекло реально существующие предметы, которые можно рассмотреть под различными углами. При этом отражаются световые блики, видна фактура материала.

Привлекут внимание и «танцующие» картины, созданные учеными Америки, где использован приём анимации, то есть иллюзии объекта, возникающей при просмотре картинки под разными углами.

Откроется выставка 17 ноября в Центре ИЗО.

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