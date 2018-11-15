У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны
Они сказали, что хранили наркотик для личного потребления
Изменить размер текста:
Полицейские задержали 29-летнего жителя Суздаля и его 21-летнего друга из соседней области. При досмотре у молодых людей нашли поэлитиленовые пакеты с марихуаной, что и показала экспертиза.
Как сообщила пресс-служба УМВД, задержанные сказали, что запрещенные средства хранили для личного потребления.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в крупном размере.