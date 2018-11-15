2018-11-15T17:28:06+03:00
Происшествия

У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны

Они сказали, что хранили наркотик для личного потребления
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 29-летнего жителя Суздаля и его 21-летнего друга из соседней области. При досмотре у молодых людей нашли поэлитиленовые пакеты с марихуаной, что и показала экспертиза.

Как сообщила пресс-служба УМВД, задержанные сказали, что запрещенные средства хранили для личного потребления.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в крупном размере.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства
Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей
В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин
В Меленковском районе шестеро пожарных тушили баню
В Александровском районе романтическое свидание обернулось кражей
Рейсов из Владимира в Питер больше не будет
На автовокзале Владимира брали деньги за предварительную продажу билетов
Владимирская прокуратура заставила мать оформить квартиру на детей
Ковровранин содержал притон и изготавливал наркотики
В Юрьев-Польском мужчина украл у 91-летней бабушки продукты
Tele2 готовится к запуску сети в Ярославле и Иванове
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Льготников Владимирской области просят рассказать, получают ли они лекарства
В Муроме расскажут о буднях солдат
Больше 400 семей Владимирской области могут получить компенсацию расходов по газификации жилья
Владимирский театр кукол представил спектакль о буквах
В Муроме пьяный дебошир избил продавца кафе металлическим стулом
Ковровчанин узнал пропавшую бабушку, которая сидела у его дома
Безработный гусевчанин наворовал аккумуляторов на 300 тысяч рублей
В Камешковском районе в результате ДТП пострадали двое
Аренда жилья во Владимире: сотни новых предложений
Владимирские гимнасты стали лучшими на международном турнире в Греции
Житель Гороховецкого района 23 раза ударил ножом своего знакомого
Во Владимире стартует Всероссийский турнир по самбо