У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-15T17:28:06+03:00

Они сказали, что хранили наркотик для личного потребления

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Полицейские задержали 29-летнего жителя Суздаля и его 21-летнего друга из соседней области. При досмотре у молодых людей нашли поэлитиленовые пакеты с марихуаной, что и показала экспертиза.

Как сообщила пресс-служба УМВД, задержанные сказали, что запрещенные средства хранили для личного потребления.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в крупном размере.