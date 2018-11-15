В Александровском районе романтическое свидание обернулось кражей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-15T16:36:59+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за кражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД, ранее судимый мужчина в соцсети познакомился с 20-летней местной жительницей, с которой потом встретился. Девушка пришла на свидание, вскоре оставила свои вещи и отлучилась. Пока она выходила, мужчина украл ее телефон.

Сумма ущебра превысила 15 тысяч рублей.

После обращения девушки в полицию, мужчину задержали полицейские. Как оказалось, телефон он хотел продать, но не успел. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде. Телефон девушке вернули.

Расследование уголовного дела продолжается.