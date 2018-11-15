2018-11-15T16:36:59+03:00
Общество

В Александровском районе романтическое свидание обернулось кражей

Мужчина украл у девушки телефон
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за кражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД, ранее судимый мужчина в соцсети познакомился с 20-летней местной жительницей, с которой потом встретился. Девушка пришла на свидание, вскоре оставила свои вещи и отлучилась. Пока она выходила, мужчина украл ее телефон.

Сумма ущебра превысила 15 тысяч рублей.

После обращения девушки в полицию, мужчину задержали полицейские. Как оказалось, телефон он хотел продать, но не успел. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде. Телефон девушке вернули.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства
Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей
В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин
В Меленковском районе шестеро пожарных тушили баню
У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны
Рейсов из Владимира в Питер больше не будет
На автовокзале Владимира брали деньги за предварительную продажу билетов
Владимирская прокуратура заставила мать оформить квартиру на детей
Ковровранин содержал притон и изготавливал наркотики
В Юрьев-Польском мужчина украл у 91-летней бабушки продукты
Tele2 готовится к запуску сети в Ярославле и Иванове
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Льготников Владимирской области просят рассказать, получают ли они лекарства
В Муроме расскажут о буднях солдат
Больше 400 семей Владимирской области могут получить компенсацию расходов по газификации жилья
Владимирский театр кукол представил спектакль о буквах
В Муроме пьяный дебошир избил продавца кафе металлическим стулом
Ковровчанин узнал пропавшую бабушку, которая сидела у его дома
Безработный гусевчанин наворовал аккумуляторов на 300 тысяч рублей
В Камешковском районе в результате ДТП пострадали двое
Аренда жилья во Владимире: сотни новых предложений
Владимирские гимнасты стали лучшими на международном турнире в Греции
Житель Гороховецкого района 23 раза ударил ножом своего знакомого
Во Владимире стартует Всероссийский турнир по самбо