Рейсов из Владимира в Питер больше не будет

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-15T16:02:33+03:00

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Во Владимирской области больше не будет авиасобщения с северной столицей, деньги на которое выделяли как из областного, так и из федерального бюджета. Напомним, полеты, начавшиеся еще в апреле 2015 году, были приостановлены в январе этого года, из-за того, что правительство не выделило на них субсидии, а теперь от них решили отказаться окончательно. Поправки в бюджет, который внесли депутаты областного парламента 15 ноября, полностью отменили субсидии, выделявшиеся на полеты из Владимира в Санкт-Петербург. Как рассказал вице-губернатора Вячеслава Кузина, таким образом областной бюджет сэкономил 13,1 миллионов рублей, которые направят на улучшение социальных условий жителей региона.