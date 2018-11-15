2018-11-15T15:35:59+03:00
Общество

На автовокзале Владимира брали деньги за предварительную продажу билетов

Прокуратура добилась отмены незаконных сборов
Валерия Рудометова
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Ковровская городская прокуратура в октябре 2018 по обращению жителя города проверила автовокзал Владимира и выявила нарушения - по всей области были сборы за предварительную продажу билетов на автобус.

По данным прокуратуры Владимирской области, на автостанциях ГУП ВО «Владимирский автовокзал» за предварительную продажу билета (бронирование места) брали 20 рублей по маршрутам междугородного сообщения и 50 рублей по маршрутам международного и межобластного сообщения.

Руководителю автотранспортного предприятия внесено представление, которое удовлетворено. Деньги за предварительную продажу брать перестали.

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