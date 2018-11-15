Владимирская прокуратура заставила мать оформить квартиру на детей

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-15T15:21:14+03:00

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Владимирская прокуратура нашла случай, когда материнский капитал используется с нарушениями. Во Владимире женщина купила на него квартиру, но не прописала туда своих детей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, у женщины двое детей - 2010 и 1999 годов рождения. Мать использовала материнский капитал для покупки квартиры, но не оформила ее в собственность детей, как положено по закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". По нему жилье, приобретенное на средства материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением долей по соглашению.

После обращения прокуратуры Октябрьский районный суд обязал женщину оформить жилое помещение в собственность детей.