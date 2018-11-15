Ковровранин содержал притон и изготавливал наркотики

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-15T15:21:02+03:00

Теперь он проведет в тюрьме 1 год и 4 месяца

Изменить размер текста: A A

Ковровским городским судом вынесен приговор 33-летнему местному жителю, который содержал в городе наркопритон.

С января 2018 года наркозависимый мужчина привечал в своей же квартире других наркоманов, да еще и изготавливал дезоморфин с помощью домашей утвари и кодеиносодержащих медицинских препаратов, сообщила региональная прокуратура.

В июне 2018 года полицейские прикрыли притон.

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.