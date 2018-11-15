Ковровранин содержал притон и изготавливал наркотики
Теперь он проведет в тюрьме 1 год и 4 месяца
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Ковровским городским судом вынесен приговор 33-летнему местному жителю, который содержал в городе наркопритон.
С января 2018 года наркозависимый мужчина привечал в своей же квартире других наркоманов, да еще и изготавливал дезоморфин с помощью домашей утвари и кодеиносодержащих медицинских препаратов, сообщила региональная прокуратура.
В июне 2018 года полицейские прикрыли притон.
Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.