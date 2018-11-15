В Юрьев-Польском мужчина украл у 91-летней бабушки продукты
Он залез к ней в квартиру, пока бабушка куда-то выходила
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В полицию позвонила местная жительница и сказала, что в квартире ее 91-летней соседки горит свет, при этом бабушки дома нет.
Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские приехали на место и увидели, что окно в квартиру пенсионерки разбито, а в комнатах разбросаны вещи. Как выяснилось, в квартиру залез 44-летний ранее судимый местный житель и украл продукты.
Теперь мужчина ответит по статье 158 УК РФ за кражу с незаконным проникновением в жилище.