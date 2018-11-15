Льготников Владимирской области просят рассказать, получают ли они лекарства

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-15T13:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Счётная палата региона до 10 декабря проводит онлайн-опрос среди жителей в рамках проверки эффективности расходования средств, выделенных на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан. Принять участие в опросе можно на официальном сайте.

Опрос анонимный и состоит из 11 вопросов. Его участникам предлагается указать свой пол, возраст, населённый пункт, вид льгот, группу заболеваний, по которой установлена льгота, а также ответить на ряд вопросов.

Вот некоторые из них: «Как часто вы обращаетесь за выпиской рецепта?»; «Сколько времени вы ожидаете получения льготных лекарств?»; «На все ли назначенные лекарства вам выписывают льготные рецепты?»; «Если вам отказывали в выписке льготного рецепта, то по какой причине?»; «Сколько денег вы тратите на покупку назначенных лекарств в месяц?».

Там же приведена информация о льготных категориях граждан, имеющих право на получение социальной помощи (в том числе обеспечения лекарственными средствами).