В Муроме расскажут о буднях солдат

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-15T13:34:23+03:00

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16 ноября в Муроме состоится областная молодёжно-патриотическая акция «День призывника».

Её участниками станут чиновники, военные комиссары региона и муниципальных образований, военнослужащие, представители «Юнармии», общественности, допризывная молодёжь.

В программе мероприятия – знакомство ребят с техникой и вооружением российской армии, с бытом и организацией военной службы солдат, посещение показательных занятий кинологического центра, а также тренировок подразделения разведчиков и штурмового подразделения.