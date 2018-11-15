В Муроме расскажут о буднях солдат
В городе на Оке пройдет молодежно-патриотическая акция
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16 ноября в Муроме состоится областная молодёжно-патриотическая акция «День призывника».
Её участниками станут чиновники, военные комиссары региона и муниципальных образований, военнослужащие, представители «Юнармии», общественности, допризывная молодёжь.
В программе мероприятия – знакомство ребят с техникой и вооружением российской армии, с бытом и организацией военной службы солдат, посещение показательных занятий кинологического центра, а также тренировок подразделения разведчиков и штурмового подразделения.