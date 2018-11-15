Больше 400 семей Владимирской области могут получить компенсацию расходов по газификации жилья
Собственники жилья, постоянно живущие в подлежащих газификации населённых пунктах, имеют право на частичную компенсацию расходов по газификации домовладений. В этой связи более 400 семей дополнительно приобретают право на компенсационные выплаты в общей сумме свыше 9,3 миллионов рублей.
Право на выплаты имеют: одинокие мужчины 60 лет и женщины 55 лет, а также инвалиды, семьи, состоящие из указанных категорий граждан и детей, семьи с ребенком-инвалидом, малоимущие семьи.
Решение о назначении выплаты принимает учреждение социальной защиты населения по месту жительства гражданина. Для этого необходимо подать заявление и представить документы, подтверждающие право собственности на газифицируемое жильё, постоянное проживание в нём, а также фактически подтвердить произведённые затраты.
Возмещаются фактически понесённые расходы, но не более 23 тысяч рублей.
Всего в областном бюджете 2018 года на выплату компенсаций заложено более 17 миллионов рублей.