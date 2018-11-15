2018-11-15T13:15:10+03:00
Звезды

Владимирский театр кукол представил спектакль о буквах

14 ноября состоялась премьера спектакля на подушках
Алексей СУХОВ
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фото с сайта Владимирского областного кукольного театрафото с сайта Владимирского областного кукольного театра
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Владимирский кукольный театр не устает удивлять владимирцев премьерами. 14 ноября показали спектакль для самых маленьких "Азбука дедушки Толстого".

История про мальчика Филипка и его путешествие в школу была рассказана в теплой атмосфере интерактива. Шутки-прибаутки, загадки и веселые песенки – и все это про буквы и звуки включил в свой спектакль по сказкам Льва Толстого режиссер-постановщик Валерий Баджи. А все декорации спектакля, в том числе и буквы-тарнсформеры, придумала художник-постановщик Ирина Хмарук. Веселые песни и музыку создал композитор Алексей Сидорцев.

Малыши могли вместе с артистами составить свое имя из букв, полаять как собачка, покричать как петушок. С детства знакомые истории про Лису и Журавля, про Мышку и страшных зверей вместе с ребятами вспомнили папы и мамы.

Увидеть спектакль можно 15, 16 ноября в 17 часов. Цена билета - 200 рублей.

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