2018-11-15T11:23:54+03:00
Происшествия

В Муроме пьяный дебошир избил продавца кафе металлическим стулом

Теперь он проведет 1 год в колонии строгого режима
Валерия Рудометова
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Мировым судьей вынесен приговор местному жителю за побои.

Как сообщает региональная прокуратура, 20 июля 2018 года около 2 часов ночи пьяный муромлянин пришел в одно местное кафе. Продавец в вежливой форме попросила мужчину уйти, чтобы не нарушать общественный порядок. Дебоширу это не понравилось, и он ударил женщину ногой в бедро.Она пыталась убежать, но мужчина взял в руки металлический стул и еще ударил женщину в голову.

Суд учел явку с повинной и наличие малолетнего ребенка. Дебошир проведет 1 год в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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