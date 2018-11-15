Ковровчанин узнал пропавшую бабушку, которая сидела у его дома

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-15T11:06:04+03:00

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Днем 13 ноября 2018 года в поисковый отряд "Лиза Алерт" поступила заявка на поиск 67-летней ковровчанки Татьяны Суржанниковой, которая еще днем 12 ноября ушла на прогулку и не вернулась.

- Медлить было нельзя! Запустили информационное оповещение, вечером начали работать автономные группы на патруль и оклейку. Около 23:00 наша патрульная группа нашла Татьяну Ефимовну на улице замершую и очень уставшую, - сообщили волонтеры.

Через 20 минут позвонил неравнодушный мужчина, который сказал, что бабушка сидела у его дома. Он запомнил ее фотографию, которую разместили в социальной сети. Рядом с этим домом волонтеры и нашли пенсионерку.